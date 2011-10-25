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亚洲 | 2011年 10月 25日 星期二 16:05 BJT

《外汇动态》诸多停止单可能压低美元/日圆汇价

0745GMT---干预威胁暂时抑制美元/日圆JPY=出现更大的卖压.

然而,中长期投资基金在75.70挂进停止单,期权投资人则在75.50下方挂进,在75.00下方也见到许多停止单.

日本财务省可能错了.过度投机的交易似为放空日圆.美元/日圆下档的停止单可能终究颇具吸引力.(完)

--编译 龚芳;审校 吴云凌

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