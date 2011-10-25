〔澳洲个股〕New Hope考虑分拆及出售资产,买家兴致升温--消息人士

路透悉尼10月25日电---两名消息人士周二表示,本月稍早进行标售的澳洲煤矿商New Hope Corp (NHC.AX)正考虑分拆及出售资产等选项,而全球各大资源公司的兴致日增.

消息人士指出,有意收购的业者包括印度第三大钢铁业者JSW Steel Ltd (JSTL.NS)、中国兖州煤业(600188.SS)(1171.HK)、以及伦敦上市公司Xstrata XTA.L;这些消息人士不愿具名,因他们未获得向媒体发言的授权.

消息人士补充道,出售程序仍在初步阶段,预料至少一个月後才会展开详尽的尽职调查(due diligence).

New Hope的市值为49亿澳元(51亿美元),而收购该公司一案将是澳洲煤炭产业连串交易的最新一宗,反应出亚洲强劲成长所带动的需求.(完)