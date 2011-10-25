〔澳洲个股〕New Hope考虑分拆及出售资产,买家兴致升温--消息人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼10月25日电---两名消息人士周二表示,本月稍早进行标售的澳洲煤矿商New Hope Corp (NHC.AX)正考虑分拆及出售资产等选项,而全球各大资源公司的兴致日增.
消息人士指出,有意收购的业者包括印度第三大钢铁业者JSW Steel Ltd (JSTL.NS)、中国兖州煤业(600188.SS)(1171.HK)、以及伦敦上市公司Xstrata XTA.L;这些消息人士不愿具名,因他们未获得向媒体发言的授权.
消息人士补充道,出售程序仍在初步阶段,预料至少一个月後才会展开详尽的尽职调查(due diligence).
New Hope的市值为49亿澳元(51亿美元),而收购该公司一案将是澳洲煤炭产业连串交易的最新一宗,反应出亚洲强劲成长所带动的需求.(完)
--编译 张明钧;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。