〔表格〕台湾9月M2年增率连续两个月走缓至5.85%,因外资净汇出

累计1-9月的M2平均年增率为5.99%,落于央行今年设定M2年增率的目标区间的偏上缘.央行设定2011年的M2年增率目标区在2.5-6.5%间,与上年一致.

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款,M1B为M1A加活期储蓄存款,而M2则为M1B加准货币.准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产,如定期存款及外汇存款.