台湾经济指标预测--10月26日至11月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透台北10月26日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------10月24日当周------------------------------------
10/27 1600 领先指标 9月 -- -0.3%(月变动率)
-------------------------------10月31日当周------------------------------------
10/31 1600 国内生产总值(GDP)初估 第三季 -- +5.02%(年变动率)
11/4 1600 外汇存底 10月底 -- 3,891.74亿美元
-------------------------------11月7日当周------------------------------------
11/7 1600 消费者物价指数(CPI) 10月 -- +1.35%(年变动率)
11/7 1600 商品出口 10月 -- +9.9%(年变动率)
11/7 1600 商品进口 10月 -- +10.8%(年变动率)
-----------------------------11月21日当周----------------------------------------
11/21 1620 经常帐 第三季 -- 顺差90.2亿美元
11/21 1600 外销订单 10月 -- +2.72%(年变动率)
11/22 1600 季调失业率 10月 -- 4.27%
11/23 1600 工业生产 10月 -- +1.62%(年变动率)
*11/25 1620 M2货币总计数 10月 -- +5.85%(年变动率)
-- 1600 央行理监事会议 第四季 -- 重贴现率1.875%
注:*代表新增.(完)
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--记者 高洁如; 审校 曾祥进
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)