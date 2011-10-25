〔背景资料〕台湾本地银行与大陆金融机构业务结盟一览

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透台北10月25日电---台湾大型公股银行--台湾银行以及第一金控(2892.TW)旗下第一银行周二表示,已与中国大陆的建设银行签署合作备忘录.
第一银行即表示,即日起两行将就地提供各自所拥有的资源,相互为对方银行提供必要协助,加强人员交流与市场风险讯息交换,积极拓展两岸金融商机.
两岸经济架构协议(ECFA)签订後,台湾本地银行与大陆银行往来日益密切,在主管机关未开放参股下,银行间多以签订业务合作MOU进行,内容通常包括人民币融通、台商放款合作以及资讯相互交流等,不涉及股权.
以下是两地金融机构及其他业者合作情况:
台资金融机构 大陆金融机构 方式
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彰化银行 中国银行 MOU
(2801.TW) 交通银行 MOU
华南金控 中国银行 MOU
(2880.TW)
第一金控 交通银行 MOU
(2892.TW) 中国银行 MOU
中国农行 MOU
中国工商银行 MOU
*建设银行 MOU
兆丰金控 交通银行 MOU
(2886.TW) 中国银行 MOU
中国农行 MOU
中信金控 中国银行 MOU
(2891.TW)
台湾银行 交通银行 MOU
中国银行 MOU
南京银行 MOU
中国工商银行 MOU
*建设银行 MOU
台新金控 南京银行 MOU
(2887.TW) 华美银行 MOU
成都农银 MOU
合库银 中国银行 MOU
5854.TW 中国农行 MOU
国家开发银行 MOU(谈定但尚未签约)
富邦金控 紫金控股 保险合资公司
(2881.TW) 方正证券 基金管理合资公司
中信集团 融资租赁合资公司
厦门商银 投资
国泰金控 东航集团 保险合资公司
(2882.TW) 中国农行 MOU
交通银行 MOU
中国银行 MOU
新光金控 海航集团 保险合资公司
(2888.TW)
台湾人寿 厦门建发集团 保险合资公司
(2883.TW)
永丰金控 国信证券 MOU
(2890.TW) 中国华融 战略合作协议
上海证券 管理谘询顾问合同
远东银行 重庆银行 讨论签MOU
(2845.TW)
元大金控 永安期货 合作意向书
(2885.TW)
宝来证券 银河证券 计划签署
2854.TW 管理谘询顾问合同
统一证券 中国联华信托 合资成立基金公司
(2855.TW)
资料来源: 公司网站及台湾证交所讯息.(完)
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
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