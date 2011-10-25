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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 06:21 BJT

《日本重要政经日程》--10月26日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月25日(二)

2350 - 9月企业服务价格指数

10月26日(三)

0100 - 9月轧制铜材出货

0120 - 三个月期贴现债券标售

0130 - 两年期政府公债标售

0300 - 一周石油数据

0400 - 农户团体集会抗议自由贸易倡议"泛太平洋夥伴关系(Trans-Pacific Partnership)"

0800 - JX Holdings (5020.T)宣布11月原油炼制展望

企业面:

-- - 波音(BA.N)新787梦幻客机(Dreamliner)首航

-- - 日本汽车制造商宣布9月产量、出口数据

-- - 富士通(6702.T)上半年财报

0430 - 新日本制铁(5401.T)第二季财报

0600 - JFE控股(5411.T)第二季财报

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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