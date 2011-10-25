《日本重要政经日程》--10月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月25日(二)
2350 - 9月企业服务价格指数
10月26日(三)
0100 - 9月轧制铜材出货
0120 - 三个月期贴现债券标售
0130 - 两年期政府公债标售
0300 - 一周石油数据
0400 - 农户团体集会抗议自由贸易倡议"泛太平洋夥伴关系(Trans-Pacific Partnership)"
0800 - JX Holdings (5020.T)宣布11月原油炼制展望
企业面:
-- - 波音(BA.N)新787梦幻客机(Dreamliner)首航
-- - 日本汽车制造商宣布9月产量、出口数据
-- - 富士通(6702.T)上半年财报
0430 - 新日本制铁(5401.T)第二季财报
0600 - JFE控股(5411.T)第二季财报
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。