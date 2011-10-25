〔全球航运〕波罗的海船运指数小幅上扬,铁矿石价格为关注焦点

路透伦敦10月25日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二小幅上扬,受中国的铁矿石和煤碳买气提振.

经纪商称,他们正在观察铁矿石价格的发展,这是推动海运活动的因素.

波罗的海乾散货运价指数上扬8点或0.37%至2,161点,周一为持平.

"主要还是受到海岬型市场牵动,有非常大量的铁矿石托运和不少的煤碳托运,"经纪商FIS的研究主管Peter Norfolk说.

"有可能是中国买家趁着(铁矿石)价格下滑之际买进...但我不确定海岬型市场的涨势能维持多久."

近期船运市场涨势是受到澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿出口增加所推动.日本的煤碳进口亦升高.

澳洲生产今年稍早受洪灾干扰,而日本工业原物料进口需求则因地震而受影响.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨1.14%,海岬型船舶日平均获利为31,998美元,为2010年11月以来最高.

海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌1.15%,该型船舶平均获利为15,812美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

经纪商称 ,美国谷物出口季支撑了大西洋地区巴拿马型市场.(完)