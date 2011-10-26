〔美股业绩〕杜邦产品提价助第三季获利超预期,全年财测乐观

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透10月25日电---化学制品厂商杜邦(DuPont)(DD.N)周二公布季度获利优于预期,受产品两位数百分比提价的提振;而部分因重要涂料成分二氧化钛需求强劲和供应紧俏,该公司高管并发布乐观预估.
杜邦是二氧化钛全球最大生产商.尽管建筑和汽车市场仍旧疲弱,杜邦仍将该涂料成分价格上调,今年迄今已提价35%,并称第三季销售一空.
该公司各种产品价格第三季平均调涨15%.
参看杜邦业绩图表,请点击(link.reuters.com/vap64s).
杜邦第三季净利为4.52亿美元,合每股盈馀(EPS)0.48美元;上年同期分别为净利3.67亿美元,EPS为0.40美元.
不计今年收购丹麦Danisco的费用等一次性项目,杜邦EPS为0.69美元.汤森路透I/B/E/S分析师原预估为0.56美元.
杜邦净营收成长32%至92.4亿美元.分析师原预估87.9亿美元.
该公司预计全年度获利39.7亿美元,EPS为4.05美元,先前预估分别为39.0亿美元和4.05美元.汤森路透I/B/E/S预估获利39.6亿美元.
杜邦周二股价下跌2.50%,收报44.94美元.(完)
--编译 张若琪;审校 艾茂林
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)