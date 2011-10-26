〔美股业绩〕杜邦产品提价助第三季获利超预期,全年财测乐观

路透10月25日电---化学制品厂商杜邦(DuPont)(DD.N)周二公布季度获利优于预期,受产品两位数百分比提价的提振;而部分因重要涂料成分二氧化钛需求强劲和供应紧俏,该公司高管并发布乐观预估.

杜邦是二氧化钛全球最大生产商.尽管建筑和汽车市场仍旧疲弱,杜邦仍将该涂料成分价格上调,今年迄今已提价35%,并称第三季销售一空.

该公司各种产品价格第三季平均调涨15%.

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杜邦第三季净利为4.52亿美元,合每股盈馀(EPS)0.48美元;上年同期分别为净利3.67亿美元,EPS为0.40美元.

不计今年收购丹麦Danisco的费用等一次性项目,杜邦EPS为0.69美元.汤森路透I/B/E/S分析师原预估为0.56美元.

杜邦净营收成长32%至92.4亿美元.分析师原预估87.9亿美元.

该公司预计全年度获利39.7亿美元,EPS为4.05美元,先前预估分别为39.0亿美元和4.05美元.汤森路透I/B/E/S预估获利39.6亿美元.

杜邦周二股价下跌2.50%,收报44.94美元.(完)