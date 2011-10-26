〔路透调查〕欧央行12月料降息至1.25%,分析师对衰退可能性看法不一

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 欧洲央行12月料降息25个基点至1.25%
* 分析师对欧元区再度衰退的可能性看法不一
路透伦敦10月25日电---路透调查显示,欧洲央行12月将降息至1.25%,最快可能下周就会降息,以支撑如今面临再度衰退风险的欧元区经济.
过去几天受访的70位分析师中,约三分之二认为12月底前会降息,而有11位表示可能会在11月3日发生.有七位表示,欧洲央行会等到明年,仅有16人认为央行不会降息.
调查显示,明年初利率将降至1.0%,之後持稳在该水准至2013年.
下周的会议将是意大利央行总裁德拉吉(Mario Draghi)担任欧洲央行总裁的第一场会议.尽管德拉吉被认为比特里谢更加温和,但分析师表示他不太可能马上就有调降动作.
"当通胀率仍接近3%之际,甫上任的德拉吉要说服欧洲央行管理委员会采取利率行动并不容易,"花旗的Guillaume Menuet表示.他认为欧洲央行会在12月降息50个基点.
"从沟通角度来看,等待季度预测发表之後(再采取行动)比较有道理,"他表示.
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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