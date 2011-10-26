〔路透调查〕欧央行12月料降息至1.25%,分析师对衰退可能性看法不一

* 欧洲央行12月料降息25个基点至1.25%

* 分析师对欧元区再度衰退的可能性看法不一

路透伦敦10月25日电---路透调查显示,欧洲央行12月将降息至1.25%,最快可能下周就会降息,以支撑如今面临再度衰退风险的欧元区经济.

过去几天受访的70位分析师中,约三分之二认为12月底前会降息,而有11位表示可能会在11月3日发生.有七位表示,欧洲央行会等到明年,仅有16人认为央行不会降息.

调查显示,明年初利率将降至1.0%,之後持稳在该水准至2013年.

下周的会议将是意大利央行总裁德拉吉(Mario Draghi)担任欧洲央行总裁的第一场会议.尽管德拉吉被认为比特里谢更加温和,但分析师表示他不太可能马上就有调降动作.

"当通胀率仍接近3%之际,甫上任的德拉吉要说服欧洲央行管理委员会采取利率行动并不容易,"花旗的Guillaume Menuet表示.他认为欧洲央行会在12月降息50个基点.