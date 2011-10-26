〔美股业绩〕施乐获利大增纾缓经济放缓疑虑,第四季展望符合市场预期

路透10月25日电---施乐(全录,Xerox)(XRX.N)第三季获利大幅成长28%,纾解了投资者对欧洲经济放缓的疑虑.此前该公司获得更多提供企业商业服务的长期协议,确认一项策略转变.

施乐第三季签下的服务合约金额增加33%至39亿美元.消息激励施乐周二股价逆势上涨0.25%,收报8.02美元.

曾以办公室影印机闻名的施乐,目前仅45%营收来自这类产品,该领域的成长慢于施乐的服务业务.

该公司目前预计第四季每股盈馀(EPS)为0.32-0.35美元,符合汤森路透I/B/E/S分析师的预估.施乐预计全年度EPS为1.08-1.11美元,亦在分析师预估区间.

施乐公布第三季EPS和净利分别为0.22美元和3.2亿美元,高于上年同期的0.17美元和2.5亿美元.经各种费用调整後EPS为0.26美元,较分析师平均预估高0.01美元.

其总营收成长3%至55.8亿美元,略高于华尔街分析师预估的55.7亿美元.

欧元、俄罗斯卢布和巴西雷亚尔等外国货币走强,为营收贡献2个百分点.(完)