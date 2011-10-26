《台湾报摘》--工商时报10月26日

* 头版头条:

--面板厂友达(2409.TW)第三季亏损再扩大,单季亏损达到157.96亿台币,超出法人预期,前三季累计亏损达到405亿.每股净损4.6台币,本季表现旺季不旺,友达出货、产能利用率还将往下走.

* 其他:

--台湾观光局副局长刘喜临日前在上海透露,两岸观光主管单位将在明年初召开会议,针对进一步开放陆客自由行进行协商.包括南京、杭州、天津、重庆、深圳等五城市,目前已列入评估,最快明年初落实.

--复兴航6702.TWO昨日公告完成私募增资案,欧洲空中客车(Airbus,空中巴士)集团打破长期以来不投资航空公司惯例,参与复兴航空私募现增案,约占复航一成股权.交通部官员也证实,空巴集团正规划在桃园航空城设立维修棚厂与机师训练中心,此举对台湾航空事业与复兴航空发展前景,将产生深远影响与巨大助益.

--交通部长毛治国昨日在高雄指出,欧洲和美洲海运市场急剧萎缩,预估未来两到三年都无法好转,将剩亚洲独撑大局,为因应未来海运新竞局,将设立台湾港务公司,重新定调港口发展主轴,充分与港口所在县市合作,并与国际港口策略联盟,采灵活弹性营运策略.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.