版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 08:14 BJT

〔韩国股市〕受欧债危机疑虑打压盘初下滑近1%,LG电子挫跌

路透首尔10月26日电---韩国股市周三开低,对于欧洲领导人是否能就终止欧债危机的计画达成协议,市场弥漫怀疑气氛;美国经济数据疲弱更进一步重压市场人气.

LG电子(066570.KS)和新韩金融集团(055550.KS)分别挫跌1.1%和2.6%,稍後公司将公布第三季业绩.

0003GMT,综合股价指数.KS11跌0.95%至1,870.76点.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐