《台湾报摘》--经济日报10月26日

* 头版头条:

--面板大厂友达(2409.TW)第三季税後净损157.96亿台币,超出专业投资人预期,若加计奇美电(3481.TW)、华映(2475.TW)与瀚宇彩晶(6116.TW),今年台湾面板厂合计亏损达1,300亿台币,比金融海啸时期还惨,恐是台湾面板史上最大亏损.

* 其他:

--经济部长施颜祥宣布,台湾和纽西兰即日起展开经济合作协议(Economic Cooperation Agreement)可行性研究.这是继新加坡之後,第二个与台湾展开研商洽签经济合作协议的国家.

--中国大陆人工成本飞涨,英业达(2356.TW)第三季毛利率跌破4%,且英业达预期,景气压抑企业资本支出,伺服器需求不如预期,影响第四季产品组合,毛利率重返4字头的机率不高.英业达前三季业外损失13.39亿台币,拖累EPS仅0.51台币,比去年同期EPS1.05台币腰斩.

--南山人寿副董事长杜英宗表示,南山预计增资137亿台币,已送保险局审查,资金今年底前可到位,资本适足率(RBC)可因此从6月底的210%再提高30至40个百分点,达到250%左右.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.