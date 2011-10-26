《台湾报摘》--经济日报10月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 头版头条:
--面板大厂友达(2409.TW)第三季税後净损157.96亿台币,超出专业投资人预期,若加计奇美电(3481.TW)、华映(2475.TW)与瀚宇彩晶(6116.TW),今年台湾面板厂合计亏损达1,300亿台币,比金融海啸时期还惨,恐是台湾面板史上最大亏损.
* 其他:
--经济部长施颜祥宣布,台湾和纽西兰即日起展开经济合作协议(Economic Cooperation Agreement)可行性研究.这是继新加坡之後,第二个与台湾展开研商洽签经济合作协议的国家.
--中国大陆人工成本飞涨,英业达(2356.TW)第三季毛利率跌破4%,且英业达预期,景气压抑企业资本支出,伺服器需求不如预期,影响第四季产品组合,毛利率重返4字头的机率不高.英业达前三季业外损失13.39亿台币,拖累EPS仅0.51台币,比去年同期EPS1.05台币腰斩.
--南山人寿副董事长杜英宗表示,南山预计增资137亿台币,已送保险局审查,资金今年底前可到位,资本适足率(RBC)可因此从6月底的210%再提高30至40个百分点,达到250%左右.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)