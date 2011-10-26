〔路透调查〕尽管经济放缓预期弥漫,布兰特原油料稳守在100美元上方

* 布兰特原油2012年均价每桶料为106.80美元,和9月调查预估相同

* 美国原油2012年均价料为92.00美元,低于9月调查时预估的92.60美元

* 布兰特原油2013年均价料为108.60美元,低于9月调查预估的110.40美元

* 美国原油2013年均价料为99.50美元,和9月调查预估相同

路透伦敦10月25日电---周二公布的路透调查显示,尽管外界普遍预期经济放缓,但布兰特原油价格料稳守在每桶100美元上方.

对35名分析师的调查显示,布兰特原油LCOc1明年均价料在每桶106.80美元,2013年为108.60美元,因中国和新兴经济体对燃料的需求让全球油市维持紧俏.

2012和2013年美国原油CLc1均价预估分别为每桶92.00美元和99.50美元.

本月预估大致和上月差不多,投资人仍在强劲的实货市场和悲观的经济展望间权衡风险策略.

"不确定性偏高造成油市参与者的交投是根据当前的乐观实货状况,而非不确定或悲观的前瞻展望."法国兴业分析师Michael Wittner称.

布兰特原油价格明年预估持平前月调查,2013年预估则低于前月调查的110.40美元.美国原油价格明年预估较前月调查略低0.6美元.

数名备受瞩目的分析机构调降了预估,其中包括估值一向偏高的高盛.

高盛下调预估是因为担心欧洲金融危机会抑制经济成长和全球燃料需求.

高盛将明年布兰特原油预估从130美元下调至120美元,称市场继续聚焦新一波经济衰退的风险.

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参看路透油价调查图表,请点击(link.reuters.com/zyh64s)

参看欧债危机相关图表,请点击(r.reuters.com/hyb65p)

参看欧元区违约可能造成的骨牌效应相关图表,请点击(r.reuters.com/zec83s)

参看2011年资产回报率相关图表,请点击(r.reuters.com/suz52s)

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尽管担心经济,35名受访分析师中有27名预期布兰特原油明年在每桶100美元以上.

(跳一) 巴克莱分析师Paul Horsnell和Amrita Sen在报告中称,"由于闲置产能处于低位,库存下降,地缘政治风险偏高,以及当前巨大的供应缺口,我们认为抑制油价升高的只是对宏观经济面的疑虑."

"如果没有那种疑虑存在,我们相信布兰特原油早已创新高,超过150美元..."

如果本周欧洲领导人峰会无法提出欧债危机的解决方案,市场近来对此的热情可能迅速消退.(完)