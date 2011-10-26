〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初小幅走贬,担心欧债解决方案能否达协议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透首尔10月26日电---韩国韩元兑美元KRW=周三盘初小幅下跌,因欧洲财经首长周二取消会议,打击了欧盟峰会将就债务综合解决方案达成协议的希望.
0030GMT,韩元兑美元报1,130.2韩元,上日国内收盘KRW=KFTC报1,129.0.
三年期公债12月期货KTBc1跳增0.12点至104.03,因欧元区前景不明朗促使投资者向债市寻求避险.
0030GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,130.2 1,129.0
日圆/韩元JPYKRW=R 14.8385/489 14.8108/232
韩国公债期货KTBc1* 104.03 103.91
韩国综合股价指数.KS11 1,873.93 1,888.65
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* 为三年期公债近月期约报价.
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)(完)
--编译 张若琪;审校 王冠中
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)