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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 08:49 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初小幅走贬,担心欧债解决方案能否达协议

路透首尔10月26日电---韩国韩元兑美元KRW=周三盘初小幅下跌,因欧洲财经首长周二取消会议,打击了欧盟峰会将就债务综合解决方案达成协议的希望.

0030GMT,韩元兑美元报1,130.2韩元,上日国内收盘KRW=KFTC报1,129.0.

三年期公债12月期货KTBc1跳增0.12点至104.03,因欧元区前景不明朗促使投资者向债市寻求避险.

0030GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,130.2 1,129.0

日圆/韩元JPYKRW=R 14.8385/489 14.8108/232

韩国公债期货KTBc1* 104.03 103.91

韩国综合股价指数.KS11 1,873.93 1,888.65

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* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)(完)

--编译 张若琪;审校 王冠中

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