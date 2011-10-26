《美国经济分析》分析师改弦易调,预期美国第三季GDP将稳健成长

* 衰退疑虑缓解;第三季GDP成长率料达2.5%

* 分析师先前受到疲弱的信心报告误导

* 成长力道可能延续至第四季

记者 Lucia Mutikani; 编译 张明钧/戴素萍

路透华盛顿10月25日电---数月以来,分析师多对美国经济提出黯淡的预测,甚至警告称可能会出现新一波的衰退,如今却纷纷提出不一样的论调.

认为第三季极度疲软的预测已经烟消云散,取而代之的是相当乐观的评估.

分析师多表示,他们过度看重消费者信心大幅下滑、以及标准普尔在8月初摘除美国AAA顶级评等这两大因素.

"在那个时候,我们的预估是基于所有指标正转向下滑,并未意识到当时是谷底."纽约道明证券(TD Securities)宏观经济策资深策略师Millan Mulraine表示."我们低估了当时经济当中所蓄积的动能."

路透调查预估中值显示,分析师目前多预估美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率成长2.5%,这将较第二季的1.3%大幅扩张,也与数周前人们忧心忡忡的看法大不相同.

美国政府将在周四1330GMT公布第三季GDP的初估值.

尽管消费者信心骤降至2007-2009年衰退期间的低位,同时部分企业调查显示工厂产出有萎缩之虞,但衡量实际经济活动的数据持续呈现温和成长.

尽管家庭及企业觉得景气很糟,但零售销售、工厂订单、以及制造业产出等数据均显示他们不吝于消费.

"我们正见到消费者信心数据降至衰退期间谷底、甚至更糟的水准,而衰退期间每个月约有80万个工作岗位消失."波士顿John Hancock Financial Services首席分析师Bill Cheney表示.

"这不太合理.消费者信心这个经济指标有点被过度看重了.该指标值得注意,但有时该数据的表现是受到和经济行为相差不大的事物影响."

**暂时性因素转为助力**

第三季经济料将回升,部分要归因于年初阻碍成长的暂时性因素不再存在.汽油价格大涨曾打压消费者支出,而日本地震造成的供应中断则曾冲击汽车生产.

如今美国汽车生产跳涨,因这些抑制供应的因素消退.根据美联储的数据,汽车生产第三季较上年同期成长21.4%,第二季时则为下滑15.8%.

再者,曾因欠缺热门款型而销售乏力的汽车,也重现活力.9月时汽车销售跳增3.6%.

这股力道料将带动整体消费者支出有2%或更好的增幅.第二季时占美国经济活动约七成的消费者支出仅增加0.7%,创下2009年第四季以来最小增幅.

数据亦暗示企业对设备和软体的支出加快脚步,尽管全球股市大跌.

的确,从董事会的角度来看,情况并非那麽黯淡.

联合包裹(优比速,UPS)周二确认其2011年业绩创纪录的看法.卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)周一则预测明年需求将强劲.

**风险犹存**

尽管第三季经济料将成长的背後因素中有些是暂时性的,但分析师认为这股动能将会持续至2011年底.

然他们担心,在美国国会可能未能延长经济支撑举措下,欧洲债务危机若没有果断处理,恐有使美国经济复苏脱轨之虞.

美国临时性税收减免和紧急失业补助将在年底到期,但国会尚未采取行动.同时,共和党议员对于奥巴马总统4,470亿美元创造就业计画的其他项目也意兴阑珊.

"大多数的人都知道需要做些什麽,但他们都有不同的议程,他们都在彼此捉对厮杀,"Cheney表示.

"如果他们最终陷入僵局,让减税到期,支出停摆,那麽经济前景将变得相当地糟."(完)