《外汇动态》欧元阻力料在1.40美元,支撑料在1.3880美元

0112GMT---欧元兑美元EUR=小幅上扬0.1%至1.3927美元,尽管近期传出和欧洲因应债务问题峰会有关的负面消息.然而日本一主要银行的交易商称,欧元阻力料在1.40美元,欧元过去两日均在此止步.