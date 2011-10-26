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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 09:23 BJT

《外汇动态》欧元阻力料在1.40美元,支撑料在1.3880美元

0112GMT---欧元兑美元EUR=小幅上扬0.1%至1.3927美元,尽管近期传出和欧洲因应债务问题峰会有关的负面消息.然而日本一主要银行的交易商称,欧元阻力料在1.40美元,欧元过去两日均在此止步.

交易商称,欧元支撑位料在约1.3880美元,即五日移动均线切入位,下一道支撑料在1.3800美元.(完)

--编译 王冠中;审校 徐文焰

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