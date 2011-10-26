〔全球油料作物〕南美洲2012年初的大豆产量料将优于预期--油世界

路透汉堡10月24日电---总部位于汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,南美洲2012年初的大豆产量可能会超出先前的预估,但是阿根廷农夫可能会转趋种植更多谷物.

"2012年初的南美洲大豆产量可能会超出预期,"油世界说."过去2-3周当中,大多数主要大豆种植区均天降甘霖,使得种植和成长情况大幅改善."

油世界说,全球大豆供应目前足以因应需求,不过单靠降低库存反而将使全球在2012年初更需仰赖南美洲的产量.最近巴西有旱灾疑虑,巴西是全球第二大大豆生产国.

油世界说,拉尼娜(反圣婴)气候模式意味着南美洲在11月和1月之间仍有乾旱的风险.

油世界说,"巴西农夫在2010/11年取得良好获利,他们准备把生产投入最大化以提高单产."这类投入包括化肥和除虫剂.

油世界说,不过阿根廷农夫正因价格高而转向播种谷物,使得阿根廷的大豆前景比较不明.

"超出预期的谷物种植可能会使阿根廷油料作物增加幅度局限在40万-50万公顷,或者仅约相当于过去10年平均年增量的一半,"油世界说.

油世界目前预估阿根廷2012年大豆种植面积将从今年的1,880万公顷扩增至1,910万公顷,不过油世界强调阿根廷目前的种植进度落後于计划.(完)