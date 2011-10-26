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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 09:47 BJT

〔金属期市〕伦铜因空头回补而上涨,但欧债危机疑虑令涨势承压

路透上海10月26日电---伦敦期铜周三因空头回补而上涨,不过即将展开的欧盟峰会可能无法对欧元区纾困计划做出结论的疑虑逐渐升温,料将限制今日盘中涨势.

0112GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨1.5%至每吨7,641美元,上一交易日下跌1.4%,此前因市场对欧债危机的乐观期待促使期铜连涨两天.

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