〔台股业绩〕联电第三季净利按季降近四成,创两年多来最差单季表现

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透台北10月26日电---全球第二大晶圆代工厂--联电(2303.TW)周三公布,第三季净利为19.5亿台币,按季降近四成.虽然远高于市场预期,但交出了2009第二季以来最差表现.
展望第四季,联电(UMC.N)预估,第四季营收降幅将缩小,且本业仍将获利.此外,第四季当季出货料约较上季下降10%,产能利用率64-69%,而第四季营益率约1-3%.
联电执行长孙世伟在新闻稿中表示,"我们对半导体市场仍延续前一季的看法:在欧美债信及中国市场通膨未获解决,同时整体供应链库存之分布及去化能见度不高,客户仍保守看待市场需求,半导体市况也将持续趋缓.我们将审慎因应."
联电第三季净利较上季的31.9亿台币衰退38.9%,较上年同期的87.2亿则仅剩不到四分之一;根据汤森路透I/B/E/S,市场原预估联电第三季净利15.2亿.2009年金融海啸期间,联电当年第二季单季净利15.47亿台币.
联电是在股市收盘後公布上述业绩.该股今日收高0.79%,报12.8台币;大盘加权股价指数.TWII则收高0.6%.(完)
参看相关细节,可点选联电网站,网址为(www.umc.com)
参看联电相关新闻,请点选[2303.TW-CMN]
--记者 张雅菁; 撰写 高洁如; 审校 张喜良
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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