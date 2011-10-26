〔台股业绩〕联电第三季净利按季降近四成,创两年多来最差单季表现

路透台北10月26日电---全球第二大晶圆代工厂--联电(2303.TW)周三公布,第三季净利为19.5亿台币,按季降近四成.虽然远高于市场预期,但交出了2009第二季以来最差表现.

展望第四季,联电(UMC.N)预估,第四季营收降幅将缩小,且本业仍将获利.此外,第四季当季出货料约较上季下降10%,产能利用率64-69%,而第四季营益率约1-3%.

联电执行长孙世伟在新闻稿中表示,"我们对半导体市场仍延续前一季的看法:在欧美债信及中国市场通膨未获解决,同时整体供应链库存之分布及去化能见度不高,客户仍保守看待市场需求,半导体市况也将持续趋缓.我们将审慎因应."

联电第三季净利较上季的31.9亿台币衰退38.9%,较上年同期的87.2亿则仅剩不到四分之一;根据汤森路透I/B/E/S,市场原预估联电第三季净利15.2亿.2009年金融海啸期间,联电当年第二季单季净利15.47亿台币.

联电是在股市收盘後公布上述业绩.该股今日收高0.79%,报12.8台币;大盘加权股价指数.TWII则收高0.6%.(完)

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