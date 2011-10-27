〔专栏节选〕那斯达克100金光闪闪,熊市大反弹的背後讯号--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月27日出版的当期「老谢开讲」专栏)

我们常说「行情总在绝望中诞生」，经过八、九月的欧债危机造成的股市狂跌效应，全球股市、商品原物料，甚至连涨了十一年的黄金都出现相当大的跌幅。全世界投资人有如惊弓之鸟，金融市场恐慌的程度，直追二ＯＯ八年雷曼兄弟破产引发的金融海啸。

不过十月以来，全球股市开始出现多方反扑的力量，股市的反扑由欧债危机造成的震央--欧洲股市开始弹升。最具代表性的是德国股市从四九六五．八点弹升到六Ｏ八一．四一点，德国股市反弹一一一五．六一点，反弹幅度达二二．四六％。还有一个更强势的市场是将瑞士法郎与欧元挂钩的瑞士，从四六九五．三一点反弹到五九一六．二七点，反弹幅度达二六％。其他如荷兰、法国股市，甚至是欧债核心的西班牙及义大利股市，反弹幅度都超过二Ｏ％。

**全球股市在欧洲跌跤 也从欧元区股市爬起**

不是欧债危机冲垮全球投资人信心吗？但是全球股市的反弹就从欧洲开始。之後再到美国、中南美洲，然後最弱势的亚股也跟上。股市上涨的动力，与欧债危机舒缓有关，全球寄望欧洲峰会可以带来好消息；加上希腊债减值六成，逐渐取得共识，还有欧洲金融稳定基金（ＥＦＳＦ）取得欧洲财长共同背书，欧盟援助银行也有了共识。股市在欧洲跌跤，也从欧元区的股市爬起来，这是个好徵兆。

不过促成全球股市反弹还有很重要的力量，那就是全球抛空的力量创下了新高。这一轮欧债危机引发的全球股灾，全球股市市值折损了十一兆美元。十月初，彭博引述Data Explorers的报告发现，九月全球投资人借股票放空的比率从七月的九．五％上升到一一．六％，这是Ｏ六年以来最大的增幅。

投资人有了上次雷曼兄弟破产造成股票狂跌的经验，纷纷出清手上持股，且还加码放空，美国股市被抛空最多的是美国铝业。另外，辉瑞、奇异（ＧＥ）的短空比率都创了新高。欧洲虽然有很多国家宣布暂停放空，但整体欧元区放空占总发行股数的比率，仍从七月底的二．六％上升到九月的二．八％。放空虽然无助于阻止股市下跌，但当市场上投资人往同一个方向行动的时候，股市却出现了反弹的机会。

这次反市场的力量在香港股市也发挥得淋漓尽致。今年以来，香港股市从二四四六八点跌到一六一七Ｏ点，港股跌掉了三三．九％，几乎是亚洲最弱势的市场。港股因资金外逃，投资人信心尽失，就在九月底投资人最悲观的时候，「末日博士」麦嘉华又跑出来吓唬投资人说，港股第四季还要再跌三Ｏ％。他认为信心崩溃会让跌势更凶猛，港股会跌到一万二千点。此话一出，加速港股跌势，香港投资人又加码放空，中国移动的抛空股数也创了历史新纪录。

但是最悲观言论出来後，港股却触底弹升，短短九个交易日，恒生指数从一六一七Ｏ点涨到一八九Ｏ八点，港股弹升了二七三八点，反弹幅度达一六．九三％。麦嘉华这回看空港股，与先前金价从一九二三．七美元回跌到一五三五美元之际，在清迈接受美国ＣＮＢＣ有线电视网专访时表示，黄金会一口气跌到一千至一一ＯＯ美元的论调，同出一辙。

**中美股市表现对比鲜明 将决定全球股市方向**

全球股市在危机中反弹，除了欧洲的跌深反弹外，未来两个对比值得注意。一个是美股的超强演出，另一个是经济表现最亮眼的中国股市积弱不振的表现。这两个强弱对比十分鲜明的市场，可能决定下一个全球股市的新方向。

经济基本面乏善可陈的美国，股价表现却是超级强劲。十月四日道琼指数跌破箱形平台区，直探一Ｏ四Ｏ四．四九低点，眼看着美股很可能跌破万点大关。此时美国联准会主席柏南克祭出「扭转操作」，市场反应十分冷淡。除了道琼破底外，标准普尔五百也写下一Ｏ七四．七七点的新低点，那斯达克跌到二二八九．九八点，费城半导体指数也跌到三二二．二四点的新低。美股四大指数加上罗素二千，全部都出现破底走势，但是多空的转折却在一线之间。美股「破底」後又上演了「穿头」走势，到二十四日为止，道琼指数又写下一一九四Ｏ．七五点的反弹新高点，标准普尔五百也见到一二五六．五五的高点。

整个十月，道琼月线反弹已逾千点，标准普尔五百上涨一二二．七七点，那斯达克上涨二八四．Ｏ四点，美国股市出现多头大反扑的景象；道琼从最低点反弹达一五三六．二六点，反弹幅度一四．七％，但是道琼指数是全球股市率先闯年线达阵成功的市场。

这一次全球股灾造成的股市反弹，最标准的是挑战季线成功，德、法、英及多数欧洲国家都是如此。更强的如荷兰、瑞士已逼近半年线，但是道琼与那斯达克都很顺利直接攻上年线。在技术面，这是十分重要的扭转多空的力量，道琼指数若是能站稳年线，代表美股又重返多头阵营，那麽背後代表的意义将不同凡响。

美股的强势露出曙光，这其中最有意义的是那斯达克一百指数很有可能成为全球第一个再创今年新高的市场。那斯达克一百由美国科技业一百强组成，海啸前的最高点是二二三九．二三点，金融海啸後，那斯达克一百的指数跌到一Ｏ一八．八六点。今年七月间在欧债危机爆发前，那斯达克一百创下二ＯＯＯ年科技泡沫之後的新高点二四三八．四四点。欧债危机後，那斯达克一百又跌到二Ｏ三五．三点，二十四日那斯达克一百又来到二三八九．九一点，与今年最高点只相差四十八．五三点。

在欧债危机中，那斯达克一百屹立不坠，背後可以看出美国科技股的实力。上一次金融海啸席卷，全球股市无一幸免。但这次欧债危机，我们却发现那斯达克一百率先站起来，很可能突围而出，继续写新高。而道琼指数穿越年线，威力也不容小觑。因此，在全世界所有专家都唱衰美国经济的情况下，美国股市透露的讯息，值得大家重新思考。

美国股市超强表现展现在这次企业季报效应里面，到二十三日为止，标准普尔五百的成分企业中，已经有一三三家公布业绩，其中有六八％表现优于预期；已经公布业绩的企业盈利成长一四．七％，优于市场预期的一三．一％，成长动力主要来自新兴市场的成长。

**美国科技股、零售通路股表现亮眼**

在众多已公布业绩的企业，苹果率先传捷报。苹果在九月结束的一一年全年财报，交出一Ｏ八二．八亿美元营收及全年二十七．六七美元的每股税後纯益，股价一度创下四二六．七美元的历史新高，市值达三九六八亿美元。虽然苹果第四季成绩不如市场预期耀眼，但是库克已预告在十月至十二月的季度里，苹果的营收将从二八三亿美元跃升到三七Ｏ亿美元，每股税後纯益会从七．Ｏ五美元到九．三美元，苹果在下一个年度业绩仍将大放异彩，这是那斯达克一百逼近新高的一大动力。

另外，也是那斯达克一百成员的谷歌，第三季的营收达七十五．三亿美元，净利二十七．三亿美元，每股税後纯益八．三三美元。若不计一次性支出，每股税後纯益达九．七二美元，谷歌业绩也有出色表现，业绩公告後，股价也从四八Ｏ．六美元涨到五九九．九七美元，又回到高价区，市值再次逼近二千亿美元。

再来是半导体超级巨星英特尔交出单季营收一四二．三三亿美元，净利三十四．六八亿美元的佳绩，每股税後纯益达Ｏ．六五美元，对照股价的本益比只有十倍左右。微软也公布季报，净利五十七．四亿美元，成长六．一％，虽然成长力道不如预期，但微软今年每股税後纯益接近二．七五美元，本益比已不到十倍。WINTEL架构的双雄，今年都在进可攻、退可守的位置。

从财报揭露与股价的表现来看，美国出现了很多亮点企业。除了苹果、亚马逊股价创历史新高外，美国的零售通路股也表现可圈可点。例如麦当劳第三季获利又传捷报，股价在二十三日写下九十二．四五美元的历史新天价。今年麦当劳的每股税後纯益可达五．Ｏ九八美元，目前本益比达十八．Ｏ五倍，市值已达九四九．二三亿美元，很可能有攻千亿美元市值的机会。

最近在中国风波迭起的沃尔玛，股价也写下五十七．四二美元的今年次高价，成为通路股中的新亮点。而西班牙的ZARA在欧洲股市中率先创新高；日本股市积弱不振，但是零售股UNIQLO表现可圈可点；可口可乐、百事可乐表现不差；香港的高鑫控股也表现出色。这股通路挂帅的新气象值得留意。

美股另一个创新高的亮点是一美元商店，最近Dollar Tree（DLTR）写下八十一．三六美元新高价，包括Dollar General、Family Dollar等廉价零售店都表现可圈可点。另外，拥有全球7-ELEVEn的南方公司股价也创了历史纪录，代表支付系统的万事达卡及ＶＩＳＡ卡也都频创新高，意味通路为王的时代快速降临。

美国财报出现好成绩，包括即将公布的第三季国内生产毛额成长率，很可能也会比第二季的一．三％倍增到二．五％。全球看衰美国经济，但是美国仍然交出亮丽成绩，美股的表现已透露了美国经济在大家看衰中强势的底蕴。美国企业的成长力量，除了拥有超高的科技实力当後盾之外，还拿到新兴国家创造出来的广大市场。

**中国股市是全球经济下一个心头大患**

反面来看，中国的经济成长率仍然亮眼，虽然成长率逐季下滑，从第一季的九．七％、第二季的九．五％，到第三季的九．一％，但是中国前三季的国内生产毛额仍高达九．四％，仍然是全世界最亮眼的国家。然而中国拥有全球最亮眼的经济成长率，股价表现却格外弱势。

十月二十日，中国沪深股市都写下今年新低价，包括沪深三百的二五ＯＯ．四八六点，上证的二三Ｏ七．一四六点，上海Ａ股的二四一六．四Ｏ三点，深圳证及深圳Ａ股到二十三日仍继续创新低。中国拥有亮眼的经济成绩单，也有全世界高不可攀的高房价，但是股市却一蹶不振。

十月中旬，中央汇金进场买进大型银行股，包括中国工商银行、建设银行、中国银行等，造成银行股股价强力上涨，但是涨势昙花一现。最近温州高利贷风波，凸显了中国民间资金紧俏的困境。股市没有成为中国经济橱窗由来已久，但若股市长期积弱不振、民企筹资困难，终将是中国经济发展的隐忧。