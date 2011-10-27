〔专栏节选〕银行业问题,比想像中还大--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月27日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

当听到高盛银行赚不到钱的时候，就该知道，银行业已进入艰困时期了。过去二周以来，美国几家大银行相继公布第三季季报，但都不是好消息。高盛出现挂牌以来第二次的亏损；摩根大通获利下滑四％，这还是加计了二十亿美元未实现获利後的数字，若扣除这笔收益，这家全美最大银行的获利恐怕要减少将近一半。此外，美国银行第三季获利六十二亿美元，但若扣掉一次性的合法会计收益，其实际获利只有二十七亿美元。

摩根士丹利更是会计调整行家，近来市场传闻该公司恐怕得进一步打消欧债部位；摩根士丹利表示，前三季获利可望上升至二十一．五亿美元，较上年同期的九一ＯＯ万美元高出甚多。然而若扣除会计收益，该公司获利就只剩下三七ＯＯ万美元。还有，花旗银行的三十八亿美元获利中，也包含了会计收益，加计这笔收益，花旗营收成长一％至二Ｏ八．六亿美元；一旦扣掉，营收就较去年同期衰退八％。

至于欧洲的银行业就更不用说了。法国-比利时德克西（Dexia）银行是欧债危机爆发後，第一家接受政府援助的银行；在法国、比利时和卢森堡政府共同协商後的决议是，德克西将被分拆重整，比利时政府将该银行的当地分支收归国有，纳税人则须承担一二ＯＯ亿美元的信用担保。随着欧债危机的扩大，德克西应该不会是唯一落难的银行。

欧元区银行持有千疮百孔的主权债券，损及财务健全，部分银行持有部位甚至高于资本。在希腊政府势必接受金援下，希腊银行却持有摇摇欲坠的政府债券。当融资来源枯竭，法国银行的压力也更重。仰赖会计调整来美化获利或许不违法，但却无法一直持续下去；事实上，它的药效很难超过一年。此外，正当占领华尔街运动如火如荼之际，实在没有理由继续同情银行业，除非银行财务能恢复健全，否则对经济前景也不容乐观。

Ｏ八年金融危机爆发後，Reinhart和Rogoff出版一本《时代变迁》（This Time Is Different）。书中一开头提到：「如果说广大的危机有一个共同的主题，那就是债务过度的累积，不论是由政府、银行、企业或消费者所累积，似乎通常会引起比经济繁荣时间更大的系统风险。」然而，「在许多危机中，尽管私人债务扮演关键角色，但政府债务更是造成金融危机的普遍性问题。」

经济衰退的成因若是金融危机，其後的经济复苏远比因库存和资本投资过剩来得困难，所耗费的时间也更长；因为金融危机让银行无法或不愿提供充分的信用，以支撑经济复苏。由历史资料看来，金融危机後的经济复苏不但力道弱，时间也不长。看看美国，就算经济成长预估远优于欧洲各国，但也仅是疲弱复苏而已，更别说美股还是当前全球表现最佳的市场呢！(完)

--整理 李盈茜/张喜良

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.