〔欧洲金融〕峰会就欧元区债务危机解决方案达成协议的希望渺茫

路透布鲁塞尔10月26日电---要在周三峰会上就欧元区债务危机达成全面性解决方案的希望看来很渺茫,在协议的关键部分仍存在深度的分歧,包括如何赋予欧元区纾困基金更大权力的议题.

欧盟官员和欧洲外交人士正在降低对于欧元区峰会能有所突破的预期,尽管短短数周以前法国和德国保证"全面解决方案"可望在月底达成协议.

尽管有普遍共识认为,需向欧洲银行体系注资约1,100亿欧元(1,500亿美元)协助银行业抵御希腊违约和危机扩散的风险,但计画的另外两个关键部分,情况却很不清楚.

其中一个部分是将4,400亿欧元欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容,另一部分是增加银行和保险业者等民间投资人手中希腊债券的减记幅度,以降低希腊的债务负担.

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