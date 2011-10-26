〔台湾债市〕RP利率持于区间,寿险供应少且资金分配不均

路透台北10月26日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三稳于既有区间.近两日来自寿险端的资金供应较为紧俏,投信虽有部分余钱注入,但还是优先要求承作利率较高的非公债类,各家机构的资金多缺不一.

交易商指出,明後陆续有金融债交割,或多或少对市场有影响,加上银行为月底调整积数预作准备,料资金调度会更趋保守,应密切留意市场供需情况,以及RP利率有无上扬的压力.

"以往公债和公司债附买回利差约0.08-0.10%,现在相差约15个基点,还是有可以拉近的空间,"一位银行人士表示,"利率有可能再上去."

不过,也有资金调度人士认为,在无大型紧缩因子影响下,加上交易商大多提前分散资金落点,料可平稳度过月底.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.72%,同于上日.另外,公司债附买回利率较显杂乱,主要区间落在0.83-0.90%.

根据交易商统计,本周共有114.5亿台币金融债将交割,其中周四(27日)元大银金额52亿;周五则有玉山银及台湾工银,金额分别为29及33.5亿.(完)