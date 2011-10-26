《热点透视》印度打击通货膨胀决心令人质疑

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeff Glekin; 编译 蔡美珍

路透孟买10月25日电---要驯服印度顽强的通货膨胀,需要的不只是再一次升息25个基点.印度央行10月25日虽然将利率调升至8.5%,但它的急迫任务是提出一个更明确的通货膨胀目标,以降低对物价继续上涨的预期.这或许会导致国内生产总值(GDP)增速略微放缓,但这是可以接受的代价.

印度通货膨胀率已经连续10个月稳稳高于9%,为印度央行及政府官员带来极大的问题.从2010年3月以来,印度已经升息高达13次,但央行这剂药方似乎没有多大成效.

央行宣称,通货膨胀并非全然在央行掌控之中.推升食品价格的供给瓶颈问题、印度政府的宽松财政政策,都造成重大影响.但即使这些解释属实,这种说法只会让人更加觉得印度央行对自己处理这个问题的能力毫无信心.

而结果就是出现薪资-物价的恶性循环.印度民众预期通货膨胀将居高不下,因为五年来消费者物价年增率已经每个月都高于5%.通货膨胀预期高达10%以上.印度央行暗示这次升息後,短期内可能不会再升息,这个暗示恐怕会使通胀预期更加恶化.

央行不应该放松力道,更好的作法是以更坚决的对抗通胀态度,让市场感到意外.目前印度央行似乎满足于6-7%的通货膨胀率目标.但如果直接设定通货膨胀目标在5%,将会传达出明确的讯号.

并非所有人都会支持这种专注单一目标作法.高利率可能会影响到印度的GDP成长率,预估2012年成长率将有7.6%.但如果这场通货膨胀战役将成长率压得太低,印度政府仍然可以藉由结构性改革来刺激经济,例如消除零售业等重要领域的外国投资限制.如果不对通货膨胀采取强硬态度,印度的高成长率将开始显得难以为继.(完)