〔台湾金融〕九成债权银行同意茂德降息案,月底前若未全数通过将列逾放

路透台北10月26日电---台湾金控董事长张秀莲周三表示,已有约九成的债权银行同意将茂德5387.TWO借款利率自3.5%降至0.1%,但若月底前无法获得全数银行通过,570亿台币的债权就会列入逾期放款.

身兼银行公会理事长的张秀莲并在立法院接受质询时指出,台湾金控旗下的台湾银行,持有茂德逾70亿台币的债权,正协调银行团对降息案取得共识,茂德并计画透过财务顾问引进策略投资人,但能否顺利达成,"还在努力."

"如果失败了,债权就变成逾期放款,而且会上升很多."她说.

持有48亿台币债权的土地银行董事长王耀兴也对路透表示,政府主导的银行都同意降息,但仍有少数民营银行持保留意见.

台湾银行总经理张明道则对路透称,目前债权银行的协调进度"so far so good(到目前为止,还算满意)."

资本高度密集的DRAM产业,厂商多向银行借入大额资金,但近年DRAM价格迟迟无法回升,令厂商亏损持续扩大.茂德在6月底向银行借贷的利息无法缴出後,安侯建业联合会计师事务所(KPMG台湾)已接受委托协调茂德与银行团谈判.[ID:nCN1117176]

先前日本尔必达6665.T曾表达有意入股茂德,惟後因茂德财务问题沈重而放弃此案.[ID:nCN1800895](完)