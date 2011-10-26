〔基金观点〕中国石油需求将推动油价,利比亚产能料无法快速增加

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透伦敦10月25日电---资深大宗商品基金经理人说,如果全球石油供应增加没有超出目前的趋势水平,那麽中国对石油的需求将推动油价走高,并破坏已开发国家的需求.另外,他们也不认为利比亚和伊拉克的石油产出将会快速增加.
"在过去12个月,中国因发电所需的柴油需求是市场主要的动力之一,"Duet Commodities Fund投资长Tony Hall周二在伦敦一场会议中说.
"他们的确有购买及收储库存的倾向,"他说.
Hall不认为中国经济会出现"硬着陆".他还说石油供应将无法跟上快速扩张的经济需求.
他强调明年的全球石油需求增幅预估为日均140万桶."我认为供应的速度无法赶上."
他的评论得到Hudson Capital Group投资长Todd Gross的认同.
在闲置产能仅为日均200万桶的情况下,Todd Gross认为整个系统少有供应过剩的可能."那是一道关键水平,"他说.他认为伊拉克势必得加速增产才能确保市场的供需平衡.
他们在出席全球大宗商品周(World Commodities Week)的会议中,均对伊拉克能否达成目标存疑,也怀疑利比亚能否快速增产.
"来自伊拉克的原油产量将让人失望,"Hall说,"而利比亚至少还要半年至一年的时间才能重回市场."(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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