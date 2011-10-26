〔日本债市〕公债价格上扬,受日本央行宽松政策希望和欧元区忧虑支撑

路透东京10月26日电---日本政府公债价格周三上涨,受日本央行本周稍後可能采取新宽松措施的希望提振,而对于欧元区是否能采取果断举措来解决债务问题的忧虑亦提供支撑.

日本经济新闻周三报导称,日本央行将考虑把其现资产购买计划规模提高约5兆(万亿)日圆.消息人士向路透表示,日本央行可能会在周四的会议上讨论宽松政策.[ID:nCN1175636]