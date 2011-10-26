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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 11:48 BJT

《全球市场》亚洲股市下跌,受欧盟峰会前的忧虑影响

* MSCI日本以外亚太股市指数下跌0.5%

* 日圆兑美元盘旋在纪录高点附近,拖累日本股市

* 投资人担忧欧洲提出解决方案的能力

* 金价上扬0.8%,日本公债持坚

* 欧元兑美元持稳在1.39美元上方

* 亚洲信贷市场走弱

路透东京10月26日电---亚洲股市周三下跌,今日稍後欧洲政策官员将举行重要会议,对于该会议就因应欧洲主权债务危机所提出的措施可能不如预期,市场忧虑情绪升高.

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