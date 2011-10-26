版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 11:56 BJT

〔东京汇市〕欧元在欧盟峰会前夕持稳,澳洲CPI引发降息预期损及澳元

* 欧元区峰会结果可能令人失望

* 加元疲弱,因前景低迷

* 澳元下滑,CPI数据引发降息臆测

* 日圆与纪录高位相去不远,停止单在75.50日圆下方

路透东京10月26日电---欧元周三持稳,先前已回吐部分涨幅,市场准备好接受欧盟峰会可能带来令人失望的结果.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐