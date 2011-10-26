《热点透视》亚马逊持续耗费巨资,强化并开拓营运项目

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撰稿 Robert Cyran 编译 龚芳

路透纽约10月25日电---亚马逊(AMZN.O)继续为其营运业务开凿护城河.这家网络零售业者因巨额投资导致获利不如预期,再度令华尔街大惊失色.而这些花费最终或将开花结果--此即公司股价能达到预估市盈率(本益比)100倍的原因所在.但这也是个及时的警告:就连亚马逊也必须持续垫高入市的门槛.

第三季财报表现是亚马逊投资人再熟悉也不过的景况.营收成长44%,但获利却锐减73%.而这个由贝罗斯(Jeff Bezos)所领导的集团还预测,第四季关键的假期季度情况也大同小异,甚至还可能出现营运亏损.

公司将财报表现归因于巨额投资,比如增加约三分之一的配销据点、购买串流视频(video streaming)内容、推出各种版本的Kindle平板设备,以及在网络商店推出新产品等.所有的投资都得砸钱.

贝罗斯表示,亚马逊是着眼于长期的营运.无庸置疑地,公司仍将耗费巨资打造亚马逊的自动化仓库、伺服器群(server farms),以及平板电脑产品线.对亚马逊巨额投资感到瞠目结舌的竞争对手倘若吝于投资,则其追价能力或终将受到打击.

然而,亚马逊设立太多战线也存在危险性.每每推出一项新业务,例如加大力道销售电子产品,亚马逊就会招致一群新的对手.亚马逊的投入资本回报率呈现稳步下滑的局面,过去一年由28%降至17%.这可能意谓着竞争对手正迎头赶上,而亚马逊的护城河需要挖得更深.投资人应该作好准备,以因应更多这类情事的发生.(完)