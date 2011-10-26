《外汇动态》短线投资者在欧元/美元当前水准上下方均布有停止单

0409GMT---一日系大型银行交易员表示,目前欧元上下方都有短线市场人士布下的停止单隐然若现.该交易员称,上方停止单料在1.3940-1.3960美元,恰在今日盘中高位1.3937略上方;而下档在1.3880美元有停止单,其下则为1.3850美元.