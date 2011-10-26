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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 12:20 BJT

《外汇动态》短线投资者在欧元/美元当前水准上下方均布有停止单

0409GMT---一日系大型银行交易员表示,目前欧元上下方都有短线市场人士布下的停止单隐然若现.该交易员称,上方停止单料在1.3940-1.3960美元,恰在今日盘中高位1.3937略上方;而下档在1.3880美元有停止单,其下则为1.3850美元.

欧元/美元EUR=目前微涨0.1%,报1.3920.(完)

--编译 张若琪;审校 吴云凌

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