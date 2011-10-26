《独家新闻》日本监管当局调查奥林巴斯并购案的公告纪录--消息人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透东京10月26日电---两位熟悉事件进展的消息人士说,日本证券交易监督委员会(SESC)正在检视奥林巴斯(Olympus)(7733.T)过去的并购案,焦点在于该公司对这些交易的财务讯息揭露是否适当.
医疗内视镜及相机制造商奥林巴斯正陷入越滚越大的公司治理丑闻,该公司前执行长称他因质疑公司付给财务顾问的高额费用而遭解雇.奥林巴斯2008年以22亿美元收购医疗器材制造商Gyrus时支付顾问费达6.87亿美元.
这位消息人士说,Facta月刊在8月率先揭露奥林巴斯并购案的问题,日本证券交易监督委员会大约从那时起就特别注意起这家公司.该消息人士未获授权公开评论此事,日本证券交易监督委员会则不愿置评.
日本民主党议员大久保勉已要求日本金融及证券监管机构调查奥林巴斯.并呼吁该公司对那笔可能损及日本投资人信心的顾问费提出说明.[ID:nCN1173496](完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)