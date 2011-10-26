《独家新闻》日本监管当局调查奥林巴斯并购案的公告纪录--消息人士

路透东京10月26日电---两位熟悉事件进展的消息人士说,日本证券交易监督委员会(SESC)正在检视奥林巴斯(Olympus)(7733.T)过去的并购案,焦点在于该公司对这些交易的财务讯息揭露是否适当.

医疗内视镜及相机制造商奥林巴斯正陷入越滚越大的公司治理丑闻,该公司前执行长称他因质疑公司付给财务顾问的高额费用而遭解雇.奥林巴斯2008年以22亿美元收购医疗器材制造商Gyrus时支付顾问费达6.87亿美元.

这位消息人士说,Facta月刊在8月率先揭露奥林巴斯并购案的问题,日本证券交易监督委员会大约从那时起就特别注意起这家公司.该消息人士未获授权公开评论此事,日本证券交易监督委员会则不愿置评.

日本民主党议员大久保勉已要求日本金融及证券监管机构调查奥林巴斯.并呼吁该公司对那笔可能损及日本投资人信心的顾问费提出说明.[ID:nCN1173496](完)