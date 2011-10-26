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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 14:16 BJT

〔日本股市〕震荡收低,投资人静待欧盟峰会结果

路透东京10月26日电---日本股市周三在震荡交投中微幅收低.强势日圆、企业获利疑虑,及欧盟领袖今日稍晚会议前的不确定性因素,均压抑盘势.

日经指数.N225收低0.2%至8,748.47点,东证股价指数.TOPX则跌0.2%至746.48点.(完)

参看日本股市相关新闻,请点选[JP-STX-CMN]

--编译 龚芳;审校 王丽鑫

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