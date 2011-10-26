〔台湾个股〕可成称月底前完成改善苏州厂制程工作,认证通过再复工

路透台北10月26日电---台湾机壳厂商可成(2474.TW)周三公告称,集团旗下的可胜及可利公司,其苏州部份厂区于上周开始暂时停止会产生气味之制程并加速整改,新装置和设备陆续已安装,10月底前将会全数完成.