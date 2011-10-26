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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 14:26 BJT

〔台湾个股〕可成称月底前完成改善苏州厂制程工作,认证通过再复工

路透台北10月26日电---台湾机壳厂商可成(2474.TW)周三公告称,集团旗下的可胜及可利公司,其苏州部份厂区于上周开始暂时停止会产生气味之制程并加速整改,新装置和设备陆续已安装,10月底前将会全数完成.

可成并表示,待全区整改完成并经过专业认证通过後,再行全区复工.

周三可成收高0.3%报166.5台币,跑输台股.TWII的上涨0.6%(完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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