〔台湾债市〕殖利率开低收高,股市翻红令欧债救援方案疑虑效应降低

路透台北10月26日电---台湾债市主要殖利率周三开低收高,虽有欧债救援方案可能不如预期的利多支撑,但台股由黑翻红的强劲走势,令债市殖利率脱离早盘的低档转而收高,盘面仅剩五年券100/6因养券买盘承接微幅收低.

10年券100/9更因市场预期20年增额券100/7R殖利率料将标高,且主要买盘退守,引发多杀多的走势,殖利率也创下该券交易以来的日高纪录.交易商认为,由于股市看回不回,再加上市场不看好100/7R标售,预料短线债市殖利率仍有走高压力.

"股市太强了,看来第四季还是有作帐行情,"一票券商交易员称.

另一证券商交易员则指出,今日100/6表现强势,主要是因为预期央行短期内仍将停止升息,在附买回(RP)利率不致上扬状况下,五年券成为养券需求者的首选.

今日稍後欧洲政策官员将举行重要会议,对于该会议就因应欧洲主权债务危机所提出的措施可能不如预期,市场忧虑情绪升高,此令亚洲股市周三普遍下跌.不过台股却逆势上扬,加权股价指数.TWII收涨44.61点至7,535.82点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -0.95 1.0615 1.0535-1.0698 352.0

10 100/9 A00109=TWO +0.45 1.3600 1.3400-1.3648* 77.5

20 100/7R A00107R=TWO +0.55 1.8380 1.8233-1.8400* 17.5

* 表示创交易以来殖利率新高

交易商表示,市场对100/7R殖利率将标高的预期看似颇为一致,不过这是依照前几次标售获得的结果进行推论.检视目前仅有的20余亿台币未平仓量,的确少有交易商做多,但还是有看到寿险业酌量承接的痕迹.

"学习曲线变成这样,当然会照着既有模式走."一票券商交易员说.

但他也提及,从近期企业多发布低于预期的获利,以及悲观的前景展望来看,显示基本面的确在恶化当中,债市殖利率终究还是要回归经济不好时该有的位置.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.8300

10 100/9 A00109=TWO 1.3600

5 100/6 A00106=TWO 1.0615

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)