〔日股业绩〕富士通第二季获利减少35%,维持全年财测不变

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透东京10月26日电---日本最大资讯科技(IT)服务商--富士通(6702.T)周三表示,其季度营业利润减少35%,受日本IT支出疲弱及日圆升值所累,但该公司维持其全年获利预估不变.
富士通7-9月营业利润为242亿日圆(3.19亿美元),上年同期则为获利372亿日圆.
该公司维持2012年3月止全年度获利预估1,350亿日圆不变,高于汤森路透I/B/E/S调查20位分析师所得的预估值1,260亿日圆.(完)
--编译 戴素萍;审校 龚芳
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)