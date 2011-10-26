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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 14:25 BJT

〔日股业绩〕富士通第二季获利减少35%,维持全年财测不变

路透东京10月26日电---日本最大资讯科技(IT)服务商--富士通(6702.T)周三表示,其季度营业利润减少35%,受日本IT支出疲弱及日圆升值所累,但该公司维持其全年获利预估不变.

富士通7-9月营业利润为242亿日圆(3.19亿美元),上年同期则为获利372亿日圆.

该公司维持2012年3月止全年度获利预估1,350亿日圆不变,高于汤森路透I/B/E/S调查20位分析师所得的预估值1,260亿日圆.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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