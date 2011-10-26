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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 14:54 BJT

〔日股业绩〕JFE控股上半年度获利减52%,因日圆强劲且亚洲钢价疲软

路透东京10月26日电---日本第二大钢铁制造商JEF控股(JFE Holdings Inc)(5411.T)公布4-9月上半年度获利锐减52%,因强势日圆及亚洲价格疲软冲击出口利润,该公司同时调降全年度获利预估23%.

营运重心放在出口的JFE控股公布上半年度经常性获利为506亿日圆,经常性获利的内容为排除特殊项目後的税前获利;该公司先前预估上半年度获利为500亿日圆.

上年度同期获利为1,049.9亿日圆.

JFE控股预期全年度获利将下滑40%至1,000亿日圆,低于汤森路透预估的1,210亿.

JFE控股今年股价已挫跌50%,竞争对手新日本制铁(5401.T)则是下跌近30%,表现均远远落後于大盘指标日经指数.N225的下跌14%.(完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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