〔日股业绩〕JFE控股上半年度获利减52%,因日圆强劲且亚洲钢价疲软

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透东京10月26日电---日本第二大钢铁制造商JEF控股(JFE Holdings Inc)(5411.T)公布4-9月上半年度获利锐减52%,因强势日圆及亚洲价格疲软冲击出口利润,该公司同时调降全年度获利预估23%.
营运重心放在出口的JFE控股公布上半年度经常性获利为506亿日圆,经常性获利的内容为排除特殊项目後的税前获利;该公司先前预估上半年度获利为500亿日圆.
上年度同期获利为1,049.9亿日圆.
JFE控股预期全年度获利将下滑40%至1,000亿日圆,低于汤森路透预估的1,210亿.
JFE控股今年股价已挫跌50%,竞争对手新日本制铁(5401.T)则是下跌近30%,表现均远远落後于大盘指标日经指数.N225的下跌14%.(完)
--编译 张明钧;审校 戴素萍
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)