〔日股业绩〕JFE控股上半年度获利减52%,因日圆强劲且亚洲钢价疲软

路透东京10月26日电---日本第二大钢铁制造商JEF控股(JFE Holdings Inc)(5411.T)公布4-9月上半年度获利锐减52%,因强势日圆及亚洲价格疲软冲击出口利润,该公司同时调降全年度获利预估23%.

营运重心放在出口的JFE控股公布上半年度经常性获利为506亿日圆,经常性获利的内容为排除特殊项目後的税前获利;该公司先前预估上半年度获利为500亿日圆.