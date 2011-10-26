〔日本债市〕公债价格上涨,因冀望日本央行宽松举措及欧元区疑虑

路透东京10月26日电---日本政府公债价格周三上涨,受日本央行本周稍後可能采取新宽松措施的希望提振,而对于欧元区是否能采取果断举措来解决债务问题的忧虑,将指标10年期公债收益率推低至两周低位.

日本经济新闻周三报导称,日本央行将考虑把其现资产购买计划规模提高约5兆(万亿)日圆.消息人士向路透表示,日本央行可能会在周四的会议上讨论宽松政策.[ID:nCN1175636]

12月10年期公债期货2JGBv1上涨0.36点至142.66,升至近三周高位;10年期公债JP10YTN=JBTC收益率则下跌2.5个基点至0.990%,为10月12日以来最低水准.