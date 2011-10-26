〔日本债市〕公债价格上涨,因冀望日本央行宽松举措及欧元区疑虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透东京10月26日电---日本政府公债价格周三上涨,受日本央行本周稍後可能采取新宽松措施的希望提振,而对于欧元区是否能采取果断举措来解决债务问题的忧虑,将指标10年期公债收益率推低至两周低位.
日本经济新闻周三报导称,日本央行将考虑把其现资产购买计划规模提高约5兆(万亿)日圆.消息人士向路透表示,日本央行可能会在周四的会议上讨论宽松政策.[ID:nCN1175636]
12月10年期公债期货2JGBv1上涨0.36点至142.66,升至近三周高位;10年期公债JP10YTN=JBTC收益率则下跌2.5个基点至0.990%,为10月12日以来最低水准.
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)