版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 14:58 BJT

〔标题新闻〕富士通:泰国水患导致硬盘驱动器供应中断,将对10-12月个人电脑业务造成冲击

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT9E7L700G]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐