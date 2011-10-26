《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦10月26日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:走势震盪,至少显示市场人士对于即将公布的峰会结论相关新闻及传言惴惴不安.经五个交易日调整的周线一目均衡云区及200日指数移动平均(EMA)仍构成上档阻碍.目前尚未能明显看出此货币对的今日走向,我们呼吁严加注意1.3822及1.3968两个价位.

英镑/美元:这波上涨走势已经攻下55日EMA,目前正在挑战233日EMA.但这波走势看来进入"楔形"型态,不过目前尚未见到价量背离讯号.短线而言,61.8%费波纳奇延伸指标以及21日价格通道上缘,均暗示在1.61美元附近会遭遇强大阻力.若上攻至该价位後跌至偏低、且看来不算偏多的收盘位,将是一个值得留意的空头讯号.

美元/加元:在55日EMA下方的挑战行动失败.加拿大央行事件後的涨势已经增添了"关键日反转"的显着多头走势.但与前次无法引爆涨势的类似情形相较,差别在于相对强弱指标(RSI)与价格走势已证实出现背离.仔细观察日内买进讯号,并关注1.0245加元开始的上档层层费波纳奇技术位.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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