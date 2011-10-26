〔希腊金融〕财长对银行业者称债券减记幅度可能为50%--报载

路透雅典10月26日电---Kathimerini报纸报导,希腊财长Evangelos Venizelos告诉该国银行业者,周三欧盟峰会最可能的结果是债券持有人接受50%的减记,并取得现金及新的30年期公债作为回报.

报导引述布鲁塞尔的消息来源说,根据上述情境,银行目前持有的每100欧元债券将可换得15欧元现金和35欧元的票息6%的30年期公债.希腊财长目前正在布鲁塞尔和银行业者开会.

不过,Kathimerini报纸也表示,债券和现金的确切比例可能还会调整.

和7月时达成的债务重组协议不同,此项计画新发行的债券将不会有欧洲金融稳定机构(EFSF)的担保.