〔台湾汇市〕台币兑美元收平,市场静待欧盟峰会结果

路透台北10月26日电---台币兑美元TWD=TP周三收在平盘.在欧盟峰会取得重大突破前,场内交投气氛趋于保守,再加上国际美元及台股无太大波动,造成市场缺乏方向,交投淡静,台币多数时间于约8分的区间狭幅整理.

交易商指出,外资汇入汇出皆见,且双方不敢妄加押注,买卖力道僵持不下.不仅如此,在美元/台币海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,一周期换汇点来到平盘附近,报-0.005/0.005,意味着市场对未来走势观望.

"在结果出来前,(银行间交投)不会放太大部位过夜,"一位汇银人士表示.

市场人士表示,若稍晚欧盟峰会开会结果符合且优于市场预期,非美货币有机会往波段高点测试.但他们也警告,一旦没有实质结果出炉,抑或是再度拖延会议,可能会引起全球股市的失望性杀盘,拖累非美货币走势,台币明日交投区间先看30.0-30.3元间.

台湾加权指数.TWII今日收盘上涨0.60%至7,535.82点;外资及陆资在台股缩小买超至4.87亿台币,已经连续三日买超,上交易日修正後为买超61.29亿.[ID:nCT0411096]

新兴市场中,印尼卢比IDR=周三下滑,因进口商买入美元以支付月末账单,今日交投相对淡静,新加坡和马来西亚市场逢假期休市,且投资者等待欧元区峰会结果.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.125 30.125 30.104-30.186 30.142 6.46 8.17

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.125 30.112 30.115-30.177 30.160 2.59 3.45

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.035/-0.015

美元/台币六个月期 -0.255/-0.235 -0.275/-0.225

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