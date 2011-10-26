〔欧洲政经〕爱尔兰选民反对欧盟为了因应债务危机而修改条约--调查

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透都柏林10月26日电---爱尔兰时报主办的一项调查结果周三显示,关于欧盟扩权以处理区域金融危机的任何尝试举动,爱尔兰选民都可能会加以抵制.
德国总理梅克尔及法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)曾表示,他们正就里斯本条约(Lisbon Treaty)可能进行的修正进行协调,以加强合作.
但爱尔兰时报及MRBI合办的调查显示,约有47%的受访者表示,关于欧盟修正条约以扩大权力因应欧元区危机,他们将投下反对票.调查亦发现有28%的受访者赞成修正条约,25%受访者尚未做出决定.
根据爱尔兰法律,欧盟条约若进行修正,需要进行公民投票.过去爱尔兰选民已经两度在欧盟条约修正公投中加以否决.(完)
--编译 张明钧;审校 侯向明
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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