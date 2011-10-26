〔欧洲政经〕爱尔兰选民反对欧盟为了因应债务危机而修改条约--调查

路透都柏林10月26日电---爱尔兰时报主办的一项调查结果周三显示,关于欧盟扩权以处理区域金融危机的任何尝试举动,爱尔兰选民都可能会加以抵制.

德国总理梅克尔及法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)曾表示,他们正就里斯本条约(Lisbon Treaty)可能进行的修正进行协调,以加强合作.

但爱尔兰时报及MRBI合办的调查显示,约有47%的受访者表示,关于欧盟修正条约以扩大权力因应欧元区危机,他们将投下反对票.调查亦发现有28%的受访者赞成修正条约,25%受访者尚未做出决定.

根据爱尔兰法律,欧盟条约若进行修正,需要进行公民投票.过去爱尔兰选民已经两度在欧盟条约修正公投中加以否决.(完)