〔路透基点〕台泥国际5亿美元五年期贷款案敲定条款细节--RLPC

路透香港10月26日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台泥国际集团相当于5亿美元的五年期定期贷款案昨晚启动.

委托主办行为渣打银行、合作金库商业银行,後者为贷款管理行.

这项贷款案分为美元部分及港元部分.银行可择其一或两者皆参贷.这两部分的贷款总额不得超过5亿美元.

贷款利率美元部分为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码115基点;港元部分为较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码130基点.美元部分如果台北银行间拆放款利率(TAIFX)和Libor利差超过30基点,借款人需支付超过30基点以外的额外利率.

银行以下列四种等级参贷:

承贷5千万美元或者以上,获得委托主办行及额度分配行头衔,美元部分获得综合收益127.5基点,港元部分为142.5基点.

承贷4,000万-4,900万美元者,获得委托主办行及额度分配行头衔,美元部分获得综合收益124.5基点,港元部分为139.5基点.

承贷3,500万-3,900万美元者,获得委托主办行头衔,美元部分获得综合收益123.75基点,港元部分为138.75基点.

承贷2,000万-3,400万美元者为一般参贷行,美元部分获得综合收益120基点,港元部分为135基点.

在11月25日(含)之前回覆参贷的银行可额外获得5基点费用.

贷款资金如果未完全动用,需支付25基点的承诺费.

贷款分五期平均偿还,每半年付款一次,宽限期为三年,贷款平均期限为四年.

贷款资金将作为再融资和营运资本之用.

借款人是台湾水泥的子公司,台泥为本贷款出具支持函(letter of support).

银行回覆期限为12月初.

台泥国际上次涉足联贷市场是在2010年8月,当时是一项19.2亿港元的三年期贷款案.该项子弹式贷款的利率为较Hibor加码85基点,所有资金成本上限为101.7基点.(完)