版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 16:34 BJT

《外汇动态》欧元跌离盘中高位,受俄罗斯投机客卖盘打压

0815GMT---欧元EUR=跌离1.3948美元的高位,因遭逢俄罗斯投机客的卖压.

稍早中东及中长期投资大户推高欧元,在1.39的到期期权及1.3950上方的卖单,可能导致欧元陷入区间波动.(完)

--编译 龚芳;审校 张明钧

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐