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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 16:39 BJT

〔欧洲汇市〕英镑/美元触及七周高位,欧盟峰会前追随欧元上涨

路透伦敦10月26日电---英镑/美元周三升至七周高位.在众所瞩目的欧盟峰会召开之前追随欧元脚步上涨.

英镑/美元GBP=D4最新上涨0.1%,报1.6008美元,此为英镑从9月8日以来最高位,并逼近稍早前的一个高点1.6042美元.

不过,英镑在此高位之上面临技术阻力,21周移动均线切入位约为1.6044美元,55周移动均线切入位在1.6047美元.

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