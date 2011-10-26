〔欧洲汇市〕英镑/美元触及七周高位,欧盟峰会前追随欧元上涨

英镑/美元GBP=D4最新上涨0.1%,报1.6008美元,此为英镑从9月8日以来最高位,并逼近稍早前的一个高点1.6042美元.

不过,英镑在此高位之上面临技术阻力,21周移动均线切入位约为1.6044美元,55周移动均线切入位在1.6047美元.