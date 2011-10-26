〔台湾债市〕100/6期借券成交69亿台币,加权平均利率0.7883%

国际油市：美元走软提振油价上涨，但美国产量增加抑制涨势
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
路透台北10月26日电---台湾柜台买卖中心公布,周三等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:
期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易馀额 (上日馀额)
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100/6 69 0.8000 0.7300 0.7883 291.5 (289.0)
注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币.无条件省略小数点後数值,利率单位为%.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据，截至1月31日当周，投资者提高了美国原油期货和期权净多仓至412,380口的创纪录水平。
路透台北2月6日 - 台湾银行间短率周一往低位靠拢。资金调度人员称，年后通货回笼、外资汇入且迈入提存期初，令市场资金相当宽松，虽有龙头银行因存款走钱没开门，但无碍利率往区间低位调整。
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