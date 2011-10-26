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亚洲 | 2011年 10月 26日 星期三 18:01 BJT

〔中欧关系〕中国外交官员称,投资EFSF旗下SPIV一事尚无具体决定

路透布鲁塞尔10月26日电---一名中国外交官员周三表示,中国支持解决欧债危机的各种努力,但有关支持欧洲援助基金EFSF的特殊目的投资载体(SPIV)一事,目前没有任何具体决定.

欧元区领袖周三料将通过一项计画,提高EFSF援助能力.根据计画,EFSF可能设立一个SPIV,买进欧元区政府严重下跌的债券.这个SPIV将开放民间资金、主权财富基金及国际货币基金组织(IMF)投资.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

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