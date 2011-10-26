〔中欧关系〕中国外交官员称,投资EFSF旗下SPIV一事尚无具体决定

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透布鲁塞尔10月26日电---一名中国外交官员周三表示,中国支持解决欧债危机的各种努力,但有关支持欧洲援助基金EFSF的特殊目的投资载体(SPIV)一事,目前没有任何具体决定.
欧元区领袖周三料将通过一项计画,提高EFSF援助能力.根据计画,EFSF可能设立一个SPIV,买进欧元区政府严重下跌的债券.这个SPIV将开放民间资金、主权财富基金及国际货币基金组织(IMF)投资.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)