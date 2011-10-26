〔台湾货币市场〕短率区间高位向上,月底之前都有压力(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 短率区间高位向上

* 月底之前都有上涨压力

记者 高洁如

路透台北10月26日电---台湾银行间短期利率周三有上扬压力.市场资金不多,短率区间高位再度扬升,隔夜及一周拆款成交高位都较上日上扬2基点以上.

银行资金调度人士预期,本周五和下周一是月底最後二个交易日,将会是资金最紧俏的时刻,不容乐观.只不过,相较于9月底时拆款出现0.89%、短票接近0.90%的高位,应还有一些距离.

"这个月应该不致于这麽高,虽然会上去..先看0.87%的央行存单利率水位,"一位票券商交易人士说.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.396%,高于上日的0.395%;区间为0.297-0.77%,上日在0.297-0.75%.

2-7天拆款利率区间在0.40-0.83%,上日在0.39-0.81%.

**短票利率**

票券商方面,交易员表示,近二日拆款水位略升高,利率也趋升.但短票方面,目前是先前区间高位靠拢,尚未见明显向上.

今日30天内短票银行间主要成交利率落在0.86-0.87%,以0.87%为多,但区间大致同上日.

台湾央行今日存单到期金额1,374.5亿台币,发行金额1,048.5亿台币存单,存单发行馀额减少326亿.[TW/MMTCN]

本周存单到期总额为4,564.5亿台币,接下来依序分别为周四503亿以及周五1,022亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为16亿台币,累计超额准备为1,712亿台币,加计前期1%的超额准备为2,836亿台币.

**公债RP利率持稳区间**

债市同业附买回(RP)利率周三稳于既有区间.近两日来自寿险端的资金供应较为紧俏,投信虽有部分余钱注入,但还是优先要求承作利率较高的非公债类,各家机构的资金多缺不一.

交易商指出,明後陆续有金融债交割,或多或少对市场有影响,加上银行为月底调整积数预作准备,料资金调度会更趋保守,应密切留意市场供需情况,以及RP利率有无上扬的压力.

"以往公债和公司债附买回利差约0.08-0.10%,现在相差约15个基点,还是有可以拉近的空间,"一位银行人士表示,"利率有可能再上去."

不过,也有资金调度人士认为,在无大型紧缩因子影响下,加上交易商大多提前分散资金落点,料可平稳度过月底.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.72%,同于上日.另外,公司债附买回利率较显杂乱,主要区间落在0.83-0.90%.

根据交易商统计,本周共有114.5亿台币金融债将交割,其中周四(27日)元大银金额52亿;周五则有玉山银及台湾工银,金额分别为29及33.5亿.(完)